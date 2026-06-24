Мерц рассказал о предложении Зеленского к Путину: у Украины одно условие

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале июня выступил с предложением провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, теперь решение о возможной встрече зависит исключительно от Москвы.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что Киев сформулировал четкую позицию относительно готовности к диалогу с Россией на уровне лидеров стран.

"Я хочу еще раз очень четко сказать: со стороны Украины есть конкретное предложение собраться для переговоров. Украинский президент 4 июня написал письмо российскому лидеру и призвал его быть готовым к переговорам", — сказал Мерц.

Немецкий лидер отметил, что Зеленский выдвинул лишь одно условие для встречи с Путиным по поводу переговоров, однако в Кремле отвергли предложение Киева.

"Единственное, что он выдвинул как условие, и я думаю, это поймет каждый, кто был бы в его положении, – не в Москве, а в любом другом месте мира. Путин отказался от этой встречи, и потому только от него зависит решение – согласиться сейчас на это предложение или нет", – добавил канцлер.

Напомним, что Киев неоднократно подчеркивал готовность к переговорам, однако настаивает, что они должны проходить вне России и без предварительных ультиматумов. Помимо предложения встретиться в письме Зеленский также предлагал другие форматы прямых переговоров с Путиным, в том числе на полях саммита G7 в июне. Однако эти инициативы не получили поддержки со стороны Кремля. Также президент заявил, что обсуждалась возможность переговоров в США с участием международных посредников, в том числе президента Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Трамп призвал Зеленского "смелее" давить на Путина, чтобы заставить его к миру.