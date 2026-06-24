Мерц рассказал о предложении Зеленского к Путину: у Украины одно условие

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Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале июня выступил с предложением провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, теперь решение о возможной встрече зависит исключительно от Москвы.
Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что Киев сформулировал четкую позицию относительно готовности к диалогу с Россией на уровне лидеров стран.
Немецкий лидер отметил, что Зеленский выдвинул лишь одно условие для встречи с Путиным по поводу переговоров, однако в Кремле отвергли предложение Киева.
Напомним, что Киев неоднократно подчеркивал готовность к переговорам, однако настаивает, что они должны проходить вне России и без предварительных ультиматумов. Помимо предложения встретиться в письме Зеленский также предлагал другие форматы прямых переговоров с Путиным, в том числе на полях саммита G7 в июне. Однако эти инициативы не получили поддержки со стороны Кремля. Также президент заявил, что обсуждалась возможность переговоров в США с участием международных посредников, в том числе президента Дональда Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Трамп призвал Зеленского "смелее" давить на Путина, чтобы заставить его к миру.