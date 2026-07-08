Мерц объявил приговор Кремлю в войне России против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у России нет шансов одержать победу в войне против Украины военным путем. По его словам, Москва не сможет достичь поставленных военных целей, а завершение войны будет отвечать интересам не только Украины и Европы, но и самой России.
Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Перед началом второго дня саммита НАТО в Анкаре Фридрих Мерц выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений о войне России против Украины. По его словам, у России нет реальных возможностей победить в войне.
Немецкий канцлер подчеркнул, что союзники не должны ослаблять поддержку Украины, ведь именно она остается ключевым сдерживающим фактором российской агрессии. По его мнению, дальнейшая военная, финансовая и политическая помощь Киеву является необходимым условием достижения справедливого мира.
Заявление Мерца прозвучало на фоне дискуссий между странами Альянса по дальнейшему усилению поддержки Украины и укреплению европейской безопасности. В ходе саммита НАТО лидеры государств обсуждают вопросы военной помощи, оборонного производства и долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мерц направил сообщение России, где озвучил Путину три условия по Украине.
Также "Комментарии" писали, что перед встречей Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре Украина изменила план окончания войны.