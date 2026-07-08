Мерц объявил приговор Кремлю в войне России против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у России нет шансов одержать победу в войне против Украины военным путем. По его словам, Москва не сможет достичь поставленных военных целей, а завершение войны будет отвечать интересам не только Украины и Европы, но и самой России.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Перед началом второго дня саммита НАТО в Анкаре Фридрих Мерц выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений о войне России против Украины. По его словам, у России нет реальных возможностей победить в войне.

"У России нет никаких шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей, и чем быстрее мы закончим эту войну, тем лучше для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира в мире", – сказал Мерц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что союзники не должны ослаблять поддержку Украины, ведь именно она остается ключевым сдерживающим фактором российской агрессии. По его мнению, дальнейшая военная, финансовая и политическая помощь Киеву является необходимым условием достижения справедливого мира.

Заявление Мерца прозвучало на фоне дискуссий между странами Альянса по дальнейшему усилению поддержки Украины и укреплению европейской безопасности. В ходе саммита НАТО лидеры государств обсуждают вопросы военной помощи, оборонного производства и долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мерц направил сообщение России, где озвучил Путину три условия по Украине.

Также "Комментарии" писали, что перед встречей Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре Украина изменила план окончания войны.