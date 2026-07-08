Перед зустріччю Трампа і Зеленського Україна змінила план закінчення війни

Напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО Київ переглянув свій підхід до можливого завершення війни з Росією. Як повідомляє The New York Post з посиланням на українських посадовців, Україна більше не просуває попередній 28-пунктний мирний план і робить ставку на нову стратегію.

Україна підготувала нову стратегію закінчення війни

За даними видання, українська влада вважає, що ситуація на полі бою суттєво змінилася на користь Києва. Саме тому акцент тепер робиться не на обговоренні чергової версії мирної угоди, а на посиленні тиску на Кремль. Як пише The New York Post, на думку української сторони, це може змусити Москву переглянути свою позицію та піти на закінчення війни.

Як зазначає NYP, наразі не ведуться структуровані переговори щодо конкретної мирної домовленості, а також не планується тристоронній саміт за участю України, США та Росії. Це суттєво відрізняється від ситуації минулого року, коли активно обговорювалися різні варіанти дипломатичного врегулювання.

Посолка України у США Ольга Стефанішина пояснила, що нинішня ситуація дозволяє Києву "більш творчо підходити до припинення вогню". За її словами, Україна залишається відкритою до дипломатії, однак не бачить готовності Росії реально припинити війну.

"Україна завжди була готова до суттєвої дипломатичної взаємодії та залишається відданою досягненню справедливого та тривалого миру. На жаль, російський лідер не виявив жодної справжньої зацікавленості у припиненні війни", — сказала Стефанішина.

Українська посолка також наголосила, що припинення вогню не обов'язково має стати результатом тривалих переговорів навколо єдиного мирного плану. За її словами, існують й інші механізми, які можуть наблизити завершення війни.

"Є інші шляхи розвитку, і я сподіваюся, що президенти Трамп і Зеленський обговорять ці можливості на саміті НАТО", – додала Стефанішина.

У Києві також сподіваються використати зростаюче розчарування Дональда Трампа діями Володимира Путіна для формування нової стратегії тиску на Кремль.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна оголосила пропозицію для Путіна щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що на Заході говорять про близький кінець війни тарозглядають 4 сценарії для Путіна.