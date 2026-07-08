Перед встречей Трампа и Зеленского Украина изменила план окончания войны

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО Киев пересмотрел свой подход к возможному завершению войны с Россией. Как сообщает The New York Post со ссылкой на украинских чиновников, Украина больше не продвигает предыдущий 28-пунктный мирный план и делает ставку на новую стратегию.

Украина подготовила новую стратегию окончания войны

По данным издания, украинские власти считают, что ситуация на поле боя существенно изменилась в пользу Киева. Именно поэтому упор теперь делается не на обсуждении очередной версии мирного соглашения, а на усилении давления на Кремль. Как пишет The New York Post, по мнению украинской стороны, это может вынудить Москву пересмотреть свою позицию и пойти на окончание войны.

Как отмечает NYP, в настоящее время не ведутся структурированные переговоры по конкретной мирной договоренности, а также не планируется трехсторонний саммит с участием Украины, США и России. Это существенно отличается от ситуации в прошлом году, когда активно обсуждались разные варианты дипломатического урегулирования.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила, что нынешняя ситуация позволяет Киеву "более творчески подходить к прекращению огня". По ее словам, Украина остается открытой для дипломатии, однако не видит готовности России реально прекратить войну.

"Украина всегда была готова к существенному дипломатическому взаимодействию и остается преданной достижению справедливого и продолжительного мира. К сожалению, российский лидер не проявил никакой заинтересованности в прекращении войны", — сказала Стефанишина.

Украинская посол также подчеркнула, что прекращение огня не обязательно должно стать результатом длительных переговоров вокруг единого мирного плана. По ее словам, существуют и другие механизмы, которые могут приблизить к завершению войны.

"Есть другие пути развития, и я надеюсь, что президенты Трамп и Зеленский обсудят эти возможности на саммите НАТО", – добавила Стефанишина.

В Киеве также надеются использовать растущее разочарование Дональда Трампа действиями Владимира Путина для формирования новой стратегии давления на Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина объявила предложение для Путина об окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что на Западе говорят о близком конце войны и рассматривают 4 сценария для Путина.