Україна оголосила пропозицію для Путіна щодо закінчення війни: які умови

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ має реалістичну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни. За його словами, припинення бойових дій відповідає інтересам не лише України, а й самого російського керівництва, адже дає шанс уникнути подальшої ескалації та внутрішньої кризи.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга заявив, що під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Пекін підтримати ідею припинення вогню у війні Росії проти України.

"Під час переговорів із міністром Ван Ї я закликав КНР підтримати припинення вогню, адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", — сказав Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що українська пропозиція щодо закінчення війни має шанс на реалізацію, адже дає можливість Путіну не втрати свій режим в РФ.

"Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу", — зазначив Сибіга.

Водночас Сибіга зауважив, що Путін має визнати, що досягти своїх стратегічних цілей військовим шляхом війні проти України Росія не зможе.

Міністр також окреслив чотири ключові складові сталого миру, які Україна вважає принциповими. Серед них Сибіга назвав юридично зобов'язуючі двосторонні гарантії безпеки з боку США, військова присутність міжнародних партнерів на території України за підтримки Вашингтона, повноправне членство України в Європейському Союзі як елемент системи безпеки, а також подальше зміцнення української армії й довгостроковий пакет військової допомоги для стримування нової російської агресії.

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