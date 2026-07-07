Украина объявила предложение для Путина об окончании войны: какие условия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть реалистическое предложение для российского диктатора Владимира Путина об окончании войны. По его словам, прекращение боевых действий отвечает интересам не только Украины, но и самого российского руководства, ведь дает шанс избежать дальнейшей эскалации и внутреннего кризиса.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига заявил, что во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И призвал Пекин поддержать идею прекращения огня в войне России против Украины.

"В ходе переговоров с министром Ван И я призвал КНР поддержать прекращение огня, ведь это отвечает принципам Китая по завершению этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", — сказал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что украинское предложение по окончании войны имеет шанс на реализацию, ведь дает возможность Путину не утратить свой режим в РФ.

"Украинское предложение для Путина по завершению войны является реалистичным и выполнимым. Это шанс для его режима избежать коллапса", — отметил Сибига.

В то же время, Сибига отметил, что Путин должен признать, что достичь своих стратегических целей военным путем войне против Украины Россия не сможет.

Министр также очертил четыре ключевых составляющих устойчивого мира, которые Украина считает принципиальными. Среди них Сибига назвал юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности со стороны США, военное присутствие международных партнеров на территории Украины при поддержке Вашингтона, полноправное членство Украины в Европейском Союзе как элемент системы безопасности, а также укрепление украинской армии и долгосрочный пакет военной помощи для сдерживания новой российской агрессии.

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