На Заході говорять про близький кінець війни: у Путіна залишилося лише 4 сценарії

Російський диктатор Володимир Путін опинився перед вибором із кількох варіантів подальших дій у війні проти України, однак жоден із них не гарантує Кремлю досягнення стратегічних цілей. Такого висновку дійшов оглядач Financial Times Гідеон Рахман, який вважає, що можливості Москви для ескалації поступово вичерпуються, а війна наближається до етапу, коли Росії доведеться переглянути свої максималістські вимоги.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Гідеон Рахман у своїй статті звертає увагу на останні події всередині Росії: атаки українських безпілотників, вибухи поблизу Москви та Санкт-Петербурга, перебої з пальним і дедалі відчутніший економічний тиск. Як зазначає автор, на цьому тлі навіть серед світових лідерів дедалі частіше звучать оцінки, що стратегічна ситуація для Кремля погіршується. Зокрема, Рахман цитує прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який заявив, що "ситуація змінилася і Путін програв".

Далі Гідеон Рахман пише чотири сценарії розвитку війни Росії проти України та кроки ескалації від Путіна, однак наголошує, що "всі вони погані" для Москви.

Посилення наступу на фронті

Перший сценарій передбачає продовження Росією масштабних наступальних операцій з застосуванням тактики "м'ясних штурмів". Однак, як зазначає Рахман, попри великі людські втрати, російська армія демонструє лише мінімальні територіальні просування. Щомісячні втрати оцінюються приблизно у 35 тисяч військових, а проведення нової масштабної мобілізації може викликати серйозне невдоволення всередині самої Росії.

Застосування ядерної зброї

Другий варіант — це ядерна ескалація. Попри те, що Захід тривалий час враховував цей ризик при ухваленні рішень щодо підтримки України, Рахман вважає його малоймовірним. На його думку, численні ядерні погрози Кремля втратили свій психологічний ефект. Крім того, ключові партнери Москви від яких залежить Росія, Китай та Індія, відкрито виступають проти такого розвитку подій.

Прямий конфлікт із НАТО

Третім сценарієм є напад на одну з країн НАТО чи Європейського Союзу під приводом "захисту російськомовного населення". Проте оглядач наголошує, що Кремль систематично уникає прямого військового зіткнення з Альянсом, а більшість боєздатних російських сил уже задіяна у війні проти України.

Гібридні атаки

Четвертий варіант передбачає посилення диверсій, кібератак і саботажу проти європейської інфраструктури. Рахман згадує підриви логістичних об'єктів, атаки на кабелі зв'язку та інші диверсії, однак зазначає, що західні країни вже активно готуються до подібних загроз. Крім того, між великими державами фактично існує взаємне стримування у кіберпросторі.

На думку автора, жоден із перелічених сценаріїв не дає Росії можливості кардинально змінити ситуацію на свою користь. Саме тому, вважає Рахман, до кінця року Кремль може бути змушений відмовитися від частини своїх максималістських вимог і повернутися до реального діалогу щодо завершення війни.

"Україна та її західні партнери готуються до небезпечного літа. Водночас вони сподіваються, що Путіну та його оточенню доведеться прийняти реальність. Можливо, нарешті вже видно кінець війни", — підсумував оглядач Financial Times.

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