На Западе говорят о близком конце войны: у Путина осталось всего 4 сценария

Российский диктатор Владимир Путин оказался перед выбором из нескольких вариантов дальнейших действий в войне против Украины, однако ни один из них не гарантирует Кремлю достижение стратегических целей. К такому выводу пришел обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, считающий, что возможности Москвы для эскалации постепенно иссякают, а война близится к этапу, когда России придется пересмотреть свои максималистские требования.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Гидеон Рахман в своей статье обращает внимание на последние события внутри России: атаки украинских беспилотников, взрывы вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, перебои с горючим и все более ощутимое экономическое давление. Как отмечает автор, на этом фоне даже среди мировых лидеров все чаще звучат оценки, что стратегическая ситуация для Кремля ухудшается. В частности, Рахман цитирует премьер-министра Канады Марка Карни, заявившего, что "ситуация изменилась и Путин проиграл".

Далее Гидеон Рахман пишет четыре сценария развития войны России против Украины и шаги эскалации от Путина, однако отмечает, что "все они плохие" для Москвы.

Усиление наступления на фронте

Первый сценарий предполагает продолжение Россией масштабных наступательных операций с применением тактики "мясных штурмов". Однако, как отмечает Рахман, несмотря на большие потери человека, российская армия демонстрирует лишь минимальные территориальные продвижения. Ежемесячные потери оцениваются примерно в 35 тысяч военных, а проведение новой масштабной мобилизации может вызвать серьезное недовольство внутри самой России.

Использование ядерного оружия

Второй вариант – это ядерная эскалация. Несмотря на то, что Запад долгое время учитывал этот риск при принятии решений по поддержке Украины, Рахман считает его маловероятным. По его мнению, многочисленные ядерные угрозы Кремля утратили свой психологический эффект. Кроме того, ключевые партнеры Москвы от которых зависят Россия, Китай и Индия, открыто выступают против такого развития событий.

Прямой конфликт с НАТО

Третьим сценарием является нападение на одну из стран НАТО или Европейского Союза под предлогом "защиты русскоговорящего населения". Однако обозреватель отмечает, что Кремль систематически избегает прямого военного столкновения с Альянсом, а большинство боеспособных российских сил уже задействовано в войне против Украины.

Гибридные атаки

Четвертый вариант предполагает ужесточение диверсий, кибератак и саботажа против европейской инфраструктуры. Рахман упоминает подрывы логистических объектов, атаки на кабели связи и другие диверсии, однако отмечает, что западные страны уже активно готовятся к подобным угрозам. Кроме того, между великими государствами фактически существует взаимное сдерживание в киберпространстве.

По мнению автора, ни один из перечисленных сценариев не дает России возможности кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Именно поэтому, считает Рахман, до конца года Кремль может быть вынужден отказаться от части своих максималистских требований и вернуться к реальному диалогу по завершению войны.

"Украина и ее западные партнеры готовятся к опасному лету. В то же время они надеются, что Путину и его окружению придется принять реальность. Возможно, наконец-то уже виден конец войны", — подытожил обозреватель Financial Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как закончится война в Украине: осталось всего два из пяти сценариев.

Также "Комментарии" писали, когда завершится война в Украине. Прогноз Буданова о мирных переговорах.