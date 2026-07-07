Коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав новий прогноз щодо мирних переговорів

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Slava Kot
Попри нинішню ескалацію бойових дій, війна Росії проти України не є безкінечною, а мирний процес, хоча й сповільнився, не зупинився. Таку оцінку ситуації дав керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи перспективи закінчення війни та можливого відновлення мирних переговорів.
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що навесні переговорний процес демонстрував позитивну динаміку, однак згодом сторони перейшли до нового етапу ескалації. Попри це, очільник ОП переконаний, що будь-який конфлікт рано чи пізно завершується, зокрема війна Росії проти України.
За його словами, нинішнє загострення не означає остаточного краху дипломатичних зусиль. Навпаки, історія багатьох воєн свідчить, що після піку ескалації часто настає період деескалації, який відкриває можливості для нового етапу переговорів.
Буданов також висловив упевненість, що з часом Росія також буде зацікавлена у відновленні переговорного процесу.
Окремо він прокоментував можливий візит до Києва американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами керівника ОП, цей візит уже неодноразово переносився, однак головним залишається не сама зустріч, а її потенційний результат.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов зробив жорстку заяву про останні удари Путіна.
Також "Коментарі" писали про те, як закінчиться війна в Україні: залишилося лише два з п’яти сценаріїв.