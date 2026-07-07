Коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав новий прогноз щодо мирних переговорів

Попри нинішню ескалацію бойових дій, війна Росії проти України не є безкінечною, а мирний процес, хоча й сповільнився, не зупинився. Таку оцінку ситуації дав керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи перспективи закінчення війни та можливого відновлення мирних переговорів.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що навесні переговорний процес демонстрував позитивну динаміку, однак згодом сторони перейшли до нового етапу ескалації. Попри це, очільник ОП переконаний, що будь-який конфлікт рано чи пізно завершується, зокрема війна Росії проти України.

"Давня мудрість говорить: допоки живу, надіюся. Будь-яка війна колись закінчується. Не було ще жодної війни, яка не мала завершення", — сказав Буданов.

За його словами, нинішнє загострення не означає остаточного краху дипломатичних зусиль. Навпаки, історія багатьох воєн свідчить, що після піку ескалації часто настає період деескалації, який відкриває можливості для нового етапу переговорів.

"Шанси є, і навесні був дуже хороший темп переговорів. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це все розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені", — заявив глава ОП.

Буданов також висловив упевненість, що з часом Росія також буде зацікавлена у відновленні переговорного процесу.

Окремо він прокоментував можливий візит до Києва американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами керівника ОП, цей візит уже неодноразово переносився, однак головним залишається не сама зустріч, а її потенційний результат.

"Він уже багато разів відтерміновувався. Але питання ж не в візиті. Питання в тому, чим це все завершиться. Якщо нам потрібно завершення, то форма — це вже досить другорядне питання", — додав Буданов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов зробив жорстку заяву про останні удари Путіна.

Також "Коментарі" писали про те, як закінчиться війна в Україні: залишилося лише два з п’яти сценаріїв.