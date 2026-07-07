Когда закончится война в Украине: Буданов дал новый прогноз о мирных переговорах

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Slava Kot
Несмотря на нынешнюю эскалацию боевых действий, война России против Украины не бесконечна, а мирный процесс, хотя и замедлился, не остановился. Такую оценку ситуации дал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя перспективы окончания войны и возможного возобновления мирных переговоров.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина отметил, что весной переговорный процесс демонстрировал положительную динамику, однако впоследствии стороны перешли на новый этап эскалации. Несмотря на это, глава ОП убежден, что любой конфликт рано или поздно завершается, в частности, война России против Украины.
По его словам, нынешнее обострение не означает окончательного крушения дипломатических усилий. Напротив, история многих войн свидетельствует о том, что после пика эскалации часто наступает период деэскалации, открывающий возможности для нового этапа переговоров.
Буданов также выразил уверенность, что со временем Россия будет заинтересована в возобновлении переговорного процесса.
Отдельно он прокомментировал возможный визит в Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам руководителя ОП, этот визит уже не раз переносился, однако главным остается не сама встреча, а ее потенциальный результат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов сделал жесткое заявление о последних ударах Путина.
Также "Комментарии" писали о том, как закончится война в Украине: осталось всего два из пяти сценариев.