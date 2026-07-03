Буданов зробив жорстку заяву про останні удари Путіна: попередження Кремлю вражає

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на тлі безперервних російських обстрілів пріоритетом для України залишається зміцнення захисту міст, безпека мирного населення та посилення міжнародного тиску на Росію. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська продовжують щоденні атаки не лише по прифронтових територіях, а й по мирних містах у глибокому тилу. Такі удари, наголосив Буданов, спрямовані на залякування населення, створення атмосфери страху та психологічний тиск на українське суспільство.

Він підкреслив, що одним із головних завдань держави залишається захист цивільних громадян. Для цього, за його словами, необхідно забезпечити ефективну роботу укриттів, оперативне реагування екстрених служб, своєчасну допомогу постраждалим та максимальне убезпечення об'єктів цивільної інфраструктури.

Окремо Буданов звернувся до міжнародних партнерів із закликом не послаблювати підтримку України та нарощувати тиск на державу-агресора.

"Світ повинен усвідомити: підтримка України має зростати, так само як і тиск на агресора. Це збереже людські життя. Захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який уже дивиться на ваші кордони", – наголосив Буданов.

Він також зазначив, що російські атаки не здатні змінити перебіг війни чи змусити Україну відмовитися від боротьби. За словами Буданова, кожен удар по українських містах буде належним чином задокументований, а всі причетні до організації та виконання таких злочинів рано чи пізно нестимуть відповідальність.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава переглядає підхід до відносин з Україною та більше не має наміру робити односторонні кроки назустріч без взаємної готовності до діалогу. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Канцелярії глави польського уряду.