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Буданов сделал жесткое заявление о последних ударах Путина: предупреждение Кремля поражает

Глава Офиса президента подчеркнул, что российские обстрелы не сломают Украину, а виновные в атаках на города будут отвечать за свои действия

3 июля 2026, 17:30
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Клименко Елена

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на фоне непрерывных российских обстрелов приоритетом для Украины остается укрепление защиты городов, безопасность мирного населения и усиление международного давления на Россию. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Буданов сделал жесткое заявление о последних ударах Путина: предупреждение Кремля поражает

Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска продолжают ежедневные атаки не только по прифронтовым территориям, но и мирным городам в глубоком тылу. Такие удары, подчеркнул Буданов, направлены на устрашение населения, создание атмосферы страха и психологическое давление на украинское общество.

Он подчеркнул, что одной из главных задач государства остается защита гражданских граждан. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить эффективную работу укрытий, оперативное реагирование экстренных служб, своевременную помощь пострадавшим и максимальное обеспечение объектов гражданской инфраструктуры.

Отдельно Буданов обратился к международным партнерам с призывом ослаблять поддержку Украины и наращивать давление на государство-агрессора.

"Мир должен осознать: поддержка Украины должна расти, равно как и давление на агрессора. Это сохранит человеческие жизни. Защищая нас, вы останавливаете террор, который уже смотрит на ваши границы", — подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что российские атаки не способны изменить течение войны или вынудить Украину отказаться от борьбы. По словам Буданова, каждый удар по украинским городам будет должным образом задокументирован, а все причастные к организации и исполнению таких преступлений будут рано или поздно нести ответственность.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пересматривает подход к отношениям с Украиной и больше не намерен делать односторонние шаги навстречу без взаимной готовности к диалогу. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Канцелярии главы польского правительства.



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