Портников розкрив головну стратегію Путіна: які плани Кремля на Україну

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, російський диктатор Володимир Путін не очікує швидкого закінчення війни проти України та будує свою політику на довгостроковому виснаженні супротивника. За його словами, головний план Путіна полягає у ліквідація України через спробу пересидіти лідерів Заходу.

Портников пояснив головну стратегію Путіна

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" розповів про головну стратегію Путіна. За його словами, Кремль не робить ставку на блискавичну перемогу. Натомість Путін розраховує перечекати зміну політичного керівництва в Україні, а також зміну лідерів у країнах Заходу, сподіваючись, що нові політичні обставини будуть для Росії більш сприятливими.

"Путін налаштований воювати стільки, скільки буде потрібно. Він може воювати до твоєї старості, а сам і в 85 років буде думати, як тебе пережити і пересидіти", – зазначив журналіст.

На думку Портникова, саме принцип "пересидіти" став основою політичної стратегії Путіна ще з початку його президентства у 2000 році. Оглядач вважає, що російський лідер переконаний, що будь-який західний політик рано чи пізно залишить свою посаду, тоді як він сам збереже владу.

Як приклад журналіст навів спогади колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. За його словами запевнення про те, що за її каденції Україна не вступить до НАТО, не переконували Путіна.

"Путіна це не задовольняло, бо, як він відповів, Меркель не буде канцлеркою вічно. Саме тому, на його думку, єдиною гарантією недопущення України до НАТО є не домовленості із західними лідерами, а ліквідація самої України", — пояснив Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв про ультиматум Путіну: Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Путін розповів, чи готова Росія зупинити війну проти України.