Портников розкрив головну стратегію Путіна: які плани Кремля на Україну

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Slava Kot
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, російський диктатор Володимир Путін не очікує швидкого закінчення війни проти України та будує свою політику на довгостроковому виснаженні супротивника. За його словами, головний план Путіна полягає у ліквідація України через спробу пересидіти лідерів Заходу.
Портников пояснив головну стратегію Путіна
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" розповів про головну стратегію Путіна. За його словами, Кремль не робить ставку на блискавичну перемогу. Натомість Путін розраховує перечекати зміну політичного керівництва в Україні, а також зміну лідерів у країнах Заходу, сподіваючись, що нові політичні обставини будуть для Росії більш сприятливими.
На думку Портникова, саме принцип "пересидіти" став основою політичної стратегії Путіна ще з початку його президентства у 2000 році. Оглядач вважає, що російський лідер переконаний, що будь-який західний політик рано чи пізно залишить свою посаду, тоді як він сам збереже владу.
Як приклад журналіст навів спогади колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. За його словами запевнення про те, що за її каденції Україна не вступить до НАТО, не переконували Путіна.
Раніше портал "Коментарі" повідмоляв про ультиматум Путіну: Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів.
Також "Коментарі" писали, що Путін розповів, чи готова Росія зупинити війну проти України.