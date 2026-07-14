Портников раскрыл главную стратегию Путина: какие планы Кремля на Украину

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский диктатор Владимир Путин не ожидает скорого окончания войны против Украины и строит свою политику на долгосрочном истощении противника. По его словам, главный план Путина состоит в ликвидации Украины из-за попытки пересидеть лидеров Запада.

Портников объяснил главную стратегию Путина

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" рассказал о главной стратегии Путина. По его словам, Кремль не делает ставку на молниеносную победу. Путин же рассчитывает переждать смену политического руководства в Украине, а также смену лидеров в странах Запада, надеясь, что новые политические обстоятельства будут для России более благоприятными.

"Путин настроен воевать столько, сколько потребуется. Он может воевать до твоей старости, а сам и в 85 лет будет думать, как тебя пережить и пересидеть", — отметил журналист.

По мнению Портникова, именно принцип "пересидеть" стал основой политической стратегии Путина еще с начала его президентства в 2000 году. Обозреватель считает, что российский лидер убежден, что любой западный политик рано или поздно покинет свой пост, в то время как он сам сохранит власть.

В качестве примера журналист привел воспоминания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, заверения о том, что при ее каденции Украина не вступит в НАТО, не убеждали Путина.

"Путина это не удовлетворяло, потому что, как он ответил, Меркель не будет канцлером вечно. Именно поэтому, по его мнению, единственной гарантией недопущения Украины в НАТО является не договоренность с западными лидерами, а ликвидация самой Украины", — пояснил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщил об ультиматуме Путину: Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины.