logo

BTC/USD

62554

ETH/USD

1783.7

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Портников раскрыл главную стратегию Путина: какие планы Кремля на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Портников раскрыл главную стратегию Путина: какие планы Кремля на Украину

Виталий Портников объяснил, почему диктатор РФ делает ставку на длительную войну

14 июля 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский диктатор Владимир Путин не ожидает скорого окончания войны против Украины и строит свою политику на долгосрочном истощении противника. По его словам, главный план Путина состоит в ликвидации Украины из-за попытки пересидеть лидеров Запада.

Портников раскрыл главную стратегию Путина: какие планы Кремля на Украину

Портников объяснил главную стратегию Путина

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" рассказал о главной стратегии Путина. По его словам, Кремль не делает ставку на молниеносную победу. Путин же рассчитывает переждать смену политического руководства в Украине, а также смену лидеров в странах Запада, надеясь, что новые политические обстоятельства будут для России более благоприятными.

"Путин настроен воевать столько, сколько потребуется. Он может воевать до твоей старости, а сам и в 85 лет будет думать, как тебя пережить и пересидеть", — отметил журналист.

По мнению Портникова, именно принцип "пересидеть" стал основой политической стратегии Путина еще с начала его президентства в 2000 году. Обозреватель считает, что российский лидер убежден, что любой западный политик рано или поздно покинет свой пост, в то время как он сам сохранит власть.

В качестве примера журналист привел воспоминания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, заверения о том, что при ее каденции Украина не вступит в НАТО, не убеждали Путина.

"Путина это не удовлетворяло, потому что, как он ответил, Меркель не будет канцлером вечно. Именно поэтому, по его мнению, единственной гарантией недопущения Украины в НАТО является не договоренность с западными лидерами, а ликвидация самой Украины", — пояснил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщил об ультиматуме Путину: Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-portnikov-golovna-strategiya-putina-peresiditi
Теги:

Новости

Все новости