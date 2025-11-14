Українку арештували в Італії за вбивство 9-річного сина – дитині перерізали горло

Рубрики
Проніна Анна
55-річну громадянку України затримали в італійському Трієсті за підозрою у жорстокому вбивстві власного дев’ятирічного сина. За даними слідства, жінка перерізала дитині горло, після чого намагалася вчинити самогубство. Її знайшли у стані шоку поряд із тілом хлопчика у квартирі в комуні Муджа. Про це повідомляє пресслужба італійської поліції.
Жах у Трієсті: українка вбила свого сина та намагалася накласти на себе руки
До житла правоохоронці потрапили після того, як батько дитини підняв тривогу – він не зміг зв’язатися ні з сином, ні з його матір’ю, хоча повернення хлопчика було заплановане на 21:00. Поліцейські увійшли до квартири за допомогою пожежної служби. Жінку з порізами на руках госпіталізували, а згодом перевели до слідчого ізолятора.
За попередньою реконструкцією подій, саме мати вбила дитину, а потім спробувала накласти на себе руки. Слідство також встановило, що родина перебувала під наглядом соціальних служб муніципалітету.
