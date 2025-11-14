logo_ukra

BTC/USD

95211

ETH/USD

3120.56

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Українку арештували в Італії за вбивство 9-річного сина – дитині перерізали горло
commentss НОВИНИ Всі новини

Українку арештували в Італії за вбивство 9-річного сина – дитині перерізали горло

Італійська поліція знайшла 9-річного хлопчика з перерізаним горлом у квартирі – поряд лежала його мати з порізами рук. Родина перебувала під наглядом соцслужб.

14 листопада 2025, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

55-річну громадянку України затримали в італійському Трієсті за підозрою у жорстокому вбивстві власного дев’ятирічного сина. За даними слідства, жінка перерізала дитині горло, після чого намагалася вчинити самогубство. Її знайшли у стані шоку поряд із тілом хлопчика у квартирі в комуні Муджа. Про це повідомляє пресслужба італійської поліції.

Українку арештували в Італії за вбивство 9-річного сина – дитині перерізали горло

Жах у Трієсті: українка вбила свого сина та намагалася накласти на себе руки

До житла правоохоронці потрапили після того, як батько дитини підняв тривогу – він не зміг зв’язатися ні з сином, ні з його матір’ю, хоча повернення хлопчика було заплановане на 21:00. Поліцейські увійшли до квартири за допомогою пожежної служби. Жінку з порізами на руках госпіталізували, а згодом перевели до слідчого ізолятора.

За попередньою реконструкцією подій, саме мати вбила дитину, а потім спробувала накласти на себе руки. Слідство також встановило, що родина перебувала під наглядом соціальних служб муніципалітету.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Пересипському районі Одеси 50-річна жінка в стані алкогольного сп’яніння травмувала немовля. Малюка госпіталізували з численними травмами, а проти бабусі відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує трирічнеи ув'язнення. А в Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик. Мама взяла молодших дітей і пішла на ринок. Трагедія сталася й на Херсонщині: чоловік кинув гранату в племінника: 12-річний хлопчик дивом вижив. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. 

У той же час Україна працює над поверненням викрадених Росією дітей з ТОТ. Зокрема ми писали, що Президент Володимир Зеленський після розмови із американськими сенаторами повідомив нові дані про викрадення Росією українських дітей та їх повернення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини