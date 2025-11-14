Украинку арестовали в Италии за убийство 9-летнего сына – ребенку перерезали горло

55-летнюю гражданку Украины задержали в итальянском Триесте по подозрению в жестоком убийстве собственного девятилетнего сына. По данным следствия, женщина перерезала ребенку горло, после чего пыталась совершить самоубийство. Ее обнаружили в состоянии шока рядом с телом мальчика в квартире в коммуне Муджа. Об этом сообщает пресс-служба итальянской полиции.

Ужас в Триесте: украинка убила своего сына и пыталась покончить с собой

В жилье стражи порядка попали после того, как отец ребенка поднял тревогу – он не смог связаться ни с сыном, ни с его матерью, хотя возвращение мальчика было запланировано на 21:00. Полицейские вошли в квартиру с помощью пожарной службы. Женщину с порезами на руках госпитализировали, а затем перевели в следственный изолятор.

По предварительной реконструкции событий, именно мать убила ребенка, а затем попыталась покончить с собой. Следствие также установило, что семья находилась под наблюдением социальных служб муниципалитета.

