У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик – поліція з'ясовує обставини трагедії
commentss НОВИНИ Всі новини

У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик – поліція з’ясовує обставини трагедії

Вогонь спалахнув у квартирі на вулиці Богоявленській – дитина залишилася вдома сама, поки мати пішла на ринок.

6 листопада 2025, 21:36
Автор:
avatar

Проніна Аня

У Рівному, сьогодні, 6 листопада сталася трагічна пожежа, внаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

Пожежа у Рівному – загинув 4-річний хлопчик, поліція відкрила кримінальне провадження

Як повідомляє поліція, близько 17:30 на вулиці Богоявленській загорілася квартира. За попередніми даними, мати залишила вдома старшу дитину, а з двома молодшими – віком 1 та 3 роки – пішла на ринок, де працює її чоловік.

Дим із помешкання помітили сусіди й одразу викликали рятувальників. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак медики, які прибули на місце, констатували смерть дитини.

Причину займання встановлюють експерти. За фактом події відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок".

На місці події працюють слідчо-оперативна група Рівненського райуправління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто постраждали 8 людей  5 із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Також ми повідомляли, що бразильська інфлюенсерка Барбара Янкавскі, відома у соцмережах як "жива Барбі" або під ніком Boneca Desumana, померла за підозрілих обставин у віці 31 року. Її тіло виявили у Сан-Паулу, а місцева поліція розпочала розслідування. Секретаріат громадської безпеки Сан-Паулу зареєстрував смерть Барбари Янкавські як підозрілу. Призначено розтин і токсикологічну експертизу, які мають встановити точну причину смерті.





