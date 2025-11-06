В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик – полиция выясняет обстоятельства трагедии

В Ровно, сегодня, 6 ноября произошел трагический пожар, в результате которого погиб 4-летний мальчик.

Пожар в Ровно – погиб 4-летний мальчик, полиция открыла уголовное производство

Как сообщает полиция, около 17.30 на улице Богоявленской загорелась квартира. По предварительным данным, мать оставила дома старшего ребенка, а с двумя младшими – 1 и 3 года – пошла на рынок, где работает ее муж.

Дым из дома заметили соседи и сразу вызвали спасателей. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Причину возгорания устанавливают эксперты. По факту происшествия открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации – пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай".

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ровенского райуправления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления.

Также мы сообщали, что бразильская инфлюэнсер Барбара Янкавски , известная в соцсетях как "живая Барби" или под ником Boneca Desumana, умерла при подозрительных обстоятельствах в возрасте 31 года. Ее тело было обнаружено в Сан-Паулу, а местная полиция начала расследование. Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу зарегистрировал смерть Барбары Янкавски как подозрительную. Назначены вскрытие и токсикологическая экспертиза, которые должны установить точную причину смерти.