Відомо про 400 місць в РФ, де перебувають викрадені українські діти: Зеленський повідомив нові деталі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із сенаторами США повернення викрадених Росією українських дітей. У зустрічі, що відбулась в онлайн-форматі, взяли участь Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф та Річард Дурбін.

РФ викрадає українських дітей. Фото: з відкритих джерел

За офіційними даними, на цей час Україні вдалося повернути понад 1600 викрадених дітей. Загалом їх близько 19,5 тисяч.

"Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками. Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу у поверненні деяких дітей додому. Наголосив, що у цьому плані Україна працює з Катаром, Ватиканом. Намагаються допомогти й деякі інші держави.

"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива", — додав президент.

Окрім повернення викрадених Росією українських дітей, під час розмови із американськими сенаторами йшлося також про ситуацію на полі бою та заморожені російські активи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Російська Федерація фактично запустила цифрову платформу, яка функціонує як каталог для незаконного усиновлення українських дітей.

Організація Save Ukraine, яка займається поверненням викрадених дітей на батьківщину, виявила докази, що Росія розширила масштаби цієї системи та перевела її у відкриту цифрову форму.