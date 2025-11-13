Известно о 400 местах в РФ, где находятся похищенные украинские дети: Зеленский сообщил новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами США возвращение похищенных Россией украинских детей. Во встрече, состоявшейся в онлайн-формате, приняли участие Линдси Грэм, Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Шелдон Уайтгауз, Майкл Беннетт, Адам Шифф и Ричард Дурбин.

РФ похищает украинских детей Фото: из открытых источников

По официальным данным, в настоящее время Украине удалось вернуть более 1600 похищенных детей. В общей сложности их около 19,5 тысяч.

"Мы должны сосредоточиться на том, как их найти. Это очень сложно. Мы работаем с разными разведками. Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров", – отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за помощь в возвращении некоторых детей домой. Он отметил, что в этом плане Украина работает с Катаром, Ватиканом. Пытаются помочь и некоторые другие государства.

"Мы обнаружили в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это длинный и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили. Это о том, как найти их. И это трудная работа. И очень важна", — добавил президент.

Кроме возвращения похищенных Россией украинских детей, во время разговора с американскими сенаторами речь шла также о ситуации на поле боя и замороженных российских активах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация фактически запустила цифровую платформу, функционирующую как каталог для незаконного усыновления украинских детей.

Организация Save Ukraine, занимающаяся возвращением похищенных детей на родину, обнаружила доказательства, что Россия расширила масштабы этой системы и перевела ее в открытую цифровую форму.