П’яна бабуся побила тримісячного онука: дитина в лікарні, жінці загрожує тюрма

В Одесі 50-річна жінка в стані алкогольного сп’яніння побила свого тримісячного онука. Про це повідомляє Поліція Одеської області.

Інцидент стався минулого тижня у квартирі в Пересипському районі міста. Про побиття дитини поліцію повідомила її 22-річна мати. Вона розповіла, що залишила немовля під наглядом бабусі, а повернувшись додому, побачила на тілі сина численні синці та подряпини.

Коли правоохоронці приїхали на місце, у квартирі панував безлад і антисанітарія. Обидві жінки були напідпитку. Ювенальні поліцейські разом із представниками служби у справах дітей оглянули житло й ухвалили рішення негайно вилучити дитину з родини.

Малюка госпіталізували – медики діагностували струс мозку, численні забої голови та кінцівок, перелом ключиці.

Під час розслідування з’ясувалося, що саме бабуся спричинила тілесні ушкодження дитині. Свої дії жінка пояснити не змогла, посилаючись на сп’яніння. Їй повідомлено про підозру за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Тепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Щодо матері хлопчика складено адмінпротокол за ч.1 ст.184 КУпАП – невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Їй загрожує штраф до 1700 гривень.

Тримісячний хлопчик нині проходить лікування в медзакладі.





