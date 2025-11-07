logo

Пьяная бабушка избила трехмесячного внука: ребенок в больнице, женщине грозит тюрьма
commentss НОВОСТИ Все новости

Пьяная бабушка избила трехмесячного внука: ребенок в больнице, женщине грозит тюрьма

В Пересыпском районе Одессы 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения травмировала ребенка. Малыша госпитализировали с многочисленными травмами, а против бабушки открыли уголовное производство.

7 ноября 2025, 12:45
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Одессе 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения избила своего трехмесячного внука. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пьяная бабушка избила трехмесячного внука: ребенок в больнице, женщине грозит тюрьма

Пьяная бабушка избила трехмесячного внука в Одессе – ребенок с переломом в больнице, бабушке грозит до трех лет


Инцидент произошел на прошлой неделе в квартире в Пересыпском районе города. Об избиении ребенка полицию сообщила его 22-летняя мать. Она рассказала, что оставила младенца под присмотром бабушки, а вернувшись домой, увидела на теле сына многочисленные синяки и царапины.

 

Когда правоохранители приехали на место, в квартире царили беспорядки и антисанитария. Обе женщины были под хмельком. Ювенальные полицейские вместе с представителями службы по делам детей осмотрели жилье и приняли решение немедленно изъять ребенка из семьи.

 

Малыша госпитализировали – медики диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы головы и конечностей, перелом ключицы.

 

В ходе расследования выяснилось, что именно бабушка нанесла телесные повреждения ребенку. Свои действия женщина объяснить не смогла, ссылаясь на опьянение. Ей сообщено о подозрении по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

 

Относительно матери мальчика составлен админпротокол по ч.1 ст.184 КУоАП – невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф до 1700 гривен.

 

Трехмесячный мальчик сейчас проходит лечение в медучреждении.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера, 6 ноября, в Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик – полиция выясняет обстоятельства трагедии. По предварительным данным, мать оставила дома старшего ребенка, а с двумя младшими – 1 и 3 года – ушла на рынок.



