На Херсонщині чоловік кинув гранату в племінника: 12-річний хлопчик дивом вижив

Поліцейські Херсонщини затримали 44-річного чоловіка, який під час сімейної сварки кинув вибухівку в бік своїх неповнолітніх племінників. Внаслідок інциденту 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення.

Херсонщина: п’яний чоловік кинув гранату в 12-річного племінника

Як повідомили у поліції Херсонської області, вчора до лікарні звернулася 36-річна жінка зі своїм 12-річним сином. Дитина мала численні поранення спини та ніг, отримані внаслідок вибуху невідомого предмета.

За словами матері, родина тимчасово проживає в одному з сіл Білозерської громади. Напередодні ввечері її брат, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, почав сварку з рідними. Він шарпав дітей – 12-річного та 13-річного хлопчиків – і погрожував їм розправою.

Під час конфлікту чоловік дістав із кишені невідомий вибуховий пристрій і кинув у бік дітей. Вибух стався миттєво. Один із хлопчиків отримав тяжкі поранення, його терміново доставили до лікарні.

Поліцейські та прикордонники за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного на дорозі між селами Правдіно та Станіслав. Під час огляду його речей у рюкзаку виявили дві бойові гранати із запалами. Затриманий пояснив, що нібито "знайшов" їх на вулиці. Правоохоронці також з’ясували, що чоловік має психічні розлади та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Після інциденту поліція та медики евакуювали пораненого хлопчика та його матір до лікарні. Медики надали дитині невідкладну допомогу, нині її стан стабільний – життю нічого не загрожує, він перебуває на стаціонарному лікуванні. Слідчими відкрито кримінальне провадження за: ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 "Замах на умисне вбивство малолітньої дитини", ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження з бойовими припасами" Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

