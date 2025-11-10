В Херсонской области мужчина бросил гранату в племянника: 12-летний мальчик чудом выжил

Полицейские Херсона задержали 44-летнего мужчину, который во время семейной ссоры бросил взрывчатку в сторону своих несовершеннолетних племянников. В результате инцидента 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения.

Херсонщина: пьяный мужчина бросил гранату в 12-летнего племянника

Как сообщили в полиции Херсонской области, вчера в больницу обратилась 36-летняя женщина со своим 12-летним сыном. Ребенок имел многочисленные ранения спины и ног, полученные в результате взрыва неизвестного предмета.

По словам матери, семья временно проживает в одном из сел Белозерской общины. Накануне вечером ее брат, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с родными. Он дергал детей – 12-летнего и 13-летнего мальчиков – и угрожал им расправой.

Во время конфликта мужчина извлек из кармана неизвестное взрывное устройство и бросил в сторону детей. Взрыв произошел мгновенно. Один из мальчиков получил тяжелые ранения, его срочно доставили в больницу.

Полицейские и пограничники через несколько часов разыскали и задержали подозреваемого на дороге между селами Правдино и Станислав. Во время осмотра его вещей в рюкзаке обнаружили две боевые гранаты. Задержанный объяснил, что якобы "нашел" их на улице. Правоохранители также выяснили, что у мужчины психические расстройства и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

После инцидента полиция и медики эвакуировали раненого мальчика и его мать в больницу. Медики оказали ребенку неотложную помощь, сейчас его состояние стабильное – жизни ничего не угрожает, он находится на стационарном лечении. Следователями возбуждено уголовное производство по: ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка", ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с боевыми припасами" Уголовного кодекса Украины. Задержанному доложено о подозрении. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

