Прикордонники переправили понад 120 чоловіків до Польщі – їм оголосили підозри

П’ятеро військовослужбовців Волинського прикордонного загону опинилися під слідством за систематичне сприяння незаконному виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідчих, вони протягом кількох місяців не здійснювали належної перевірки документів на одному з напрямків пропуску, що дозволило понад 120 чоловікам безперешкодно залишити Україну в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора – саме його процесуальне керівництво забезпечило повідомлення про підозру всім фігурантам.

П’ятеро військових Волинського загону системно пропускали ухилянтів без перевірок

Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року підозрювані фактично ігнорували процедури контролю, завдяки чому сотні людей отримали можливість незаконно виїхати до Польщі. Правоохоронці вважають, що такі дії не лише підірвали систему прикордонної безпеки, а й створили загрозу національній обороноздатності під час війни. П’ятьом військовослужбовцям оголошено підозри за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 419 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що двоє літніх чоловіків організували злочинну схему – за 11 тисяч доларів допомагали ухилянтам перетинати кордон на полицях для ковдр і багажу у потягах. Раніше ми писали про законність мобілізації безхатьків. Крім того, повідомляють, що в Україні може зрости кількість повісток: ТЦК отримає повну базу даних громадян. Загалом же в Україні готують масштабну реформу системи військового обліку – територіальні центри комплектування (ТЦК) планують замінити на сучасні офіси військового сервісу. ТЦК замінять роботи: штучний інтелект вирішуватиме, кого мобілізувати.