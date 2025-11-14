logo_ukra

BTC/USD

97274

ETH/USD

3204.54

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Прикордонники переправили понад 120 чоловіків до Польщі – їм оголосили підозри
commentss НОВИНИ Всі новини

Прикордонники переправили понад 120 чоловіків до Польщі – їм оголосили підозри

Правоохоронці викрили схему, у межах якої п’ятеро прикордонників Волині систематично пропускали чоловіків призовного віку без належної перевірки документів – у результаті понад 120 осіб незаконно виїхали до Польщі під час воєнного стану.

14 листопада 2025, 11:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

П’ятеро військовослужбовців Волинського прикордонного загону опинилися під слідством за систематичне сприяння незаконному виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідчих, вони протягом кількох місяців не здійснювали належної перевірки документів на одному з напрямків пропуску, що дозволило понад 120 чоловікам безперешкодно залишити Україну в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора – саме його процесуальне керівництво забезпечило повідомлення про підозру всім фігурантам.

Прикордонники переправили понад 120 чоловіків до Польщі – їм оголосили підозри

П’ятеро військових Волинського загону системно пропускали ухилянтів без перевірок

Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року підозрювані фактично ігнорували процедури контролю, завдяки чому сотні людей отримали можливість незаконно виїхати до Польщі. Правоохоронці вважають, що такі дії не лише підірвали систему прикордонної безпеки, а й створили загрозу національній обороноздатності під час війни. П’ятьом військовослужбовцям оголошено підозри за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 419 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо,  портал "Коментарі" повідомляв, що двоє літніх чоловіків організували злочинну схему – за 11 тисяч доларів допомагали ухилянтам перетинати кордон на полицях для ковдр і багажу у потягах. Раніше ми писали про законність мобілізації безхатьків. Крім того, повідомляють, що в Україні може зрости кількість повісток: ТЦК отримає повну базу даних громадян. Загалом же в Україні готують масштабну реформу системи військового обліку – територіальні центри комплектування (ТЦК) планують замінити на сучасні офіси військового сервісу. ТЦК замінять роботи: штучний інтелект вирішуватиме, кого мобілізувати.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини