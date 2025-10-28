logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Яким чином в Україні збільшиться кількість повісток
commentss НОВИНИ Всі новини

Яким чином в Україні збільшиться кількість повісток

В Україні може зрости кількість повісток: ТЦК отримає повну базу даних громадян — нардеп

28 жовтня 2025, 13:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні можуть почати надсилати більше повісток, якщо базу "Резерв+" об’єднають із податковими реєстрами та реєстром виборців. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Руслан Горбенко в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Яким чином в Україні збільшиться кількість повісток

Мобілізація в Україні посилиться

За його словами, після такого об’єднання територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають значно повнішу базу даних, що дозволить виявити більше осіб, які підлягають мобілізації. Проте головною проблемою залишається пошук людей, які не перебувають за місцем реєстрації або мають законні підстави для відстрочки.

"Хтось виїхав за кордон, хтось має бронювання, хтось — інвалідність. Кожну ситуацію потрібно розглядати окремо", — пояснив Горбенко.

Він підкреслив, що саме на цьому етапі система мобілізації потребує не лише технічного вдосконалення, а й кадрового посилення. На думку депутата, ефективність роботи ТЦК можна підвищити, залучивши до їхнього складу демобілізованих військових, які вже мають бойовий досвід і краще розуміють потреби армії.

"Мобілізація як відбувалася, так і буде відбуватися. Але для її покращення слід розширювати штат ТЦК — і це потрібно робити саме за рахунок тих, хто вже повернувся з фронту", — зазначив він.

Таким чином, нардеп очікує, що після повної інтеграції баз даних ТЦК матиме змогу більш точно визначати коло осіб, які підлягають мобілізації, а це неминуче призведе до збільшення кількості повісток.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські захисники успішно зупинили масштабну атаку російських військ поблизу Добропілля, де ворог задіяв 29 одиниць бронетехніки. Про це повідомили бійці 1-го корпусу НГУ "Азов".



Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-28/5924076-treba-zhorstkishe-karati-za-szch-nardep-pro-busifikatsiyu-khabari-v-ttsk-i-zarplati-v-zsu#povistok-bude-bilse
