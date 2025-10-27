Де відбулася одна з найпекельніших атак росіян

Рубрики
Українські захисники успішно зупинили масштабну атаку російських військ поблизу Добропілля, де ворог задіяв 29 одиниць бронетехніки. Про це повідомили бійці 1-го корпусу НГУ "Азов".
Атака росіян під Добропіллям
За їхніми даними, окупанти намагалися прорвати оборону на Очеретинському напрямку та захопити населені пункти Шахове і Володимирівка. Бій тривав понад шість годин і завершився повною поразкою російських штурмових груп.
Під час відбиття атаки українські воїни знищили 15 одиниць ворожої техніки, серед них — два танки, 12 бронемашин та один легковий автомобіль. Піхоту противника, що десантувалася з техніки, ліквідовували FPV-дронами.
Наразі українські підрозділи продовжують зачистку територій, де відбувалося висадження ворожих сил. За словами військових, ця атака стала однією з найбільш інтенсивних у регіоні за останній період, але ЗСУ утримують позиції та завдають противнику значних втрат.