Де відбулася одна з найпекельніших атак росіян
Де відбулася одна з найпекельніших атак росіян

Під Добропіллям українські сили відбили одну з найпотужніших атак росіян за останній час

27 жовтня 2025, 22:27
Автор:
Ткачова Марія

Українські захисники успішно зупинили масштабну атаку російських військ поблизу Добропілля, де ворог задіяв 29 одиниць бронетехніки. Про це повідомили бійці 1-го корпусу НГУ "Азов".

Де відбулася одна з найпекельніших атак росіян

Атака росіян під Добропіллям

За їхніми даними, окупанти намагалися прорвати оборону на Очеретинському напрямку та захопити населені пункти Шахове і Володимирівка. Бій тривав понад шість годин і завершився повною поразкою російських штурмових груп.

Під час відбиття атаки українські воїни знищили 15 одиниць ворожої техніки, серед них — два танки, 12 бронемашин та один легковий автомобіль. Піхоту противника, що десантувалася з техніки, ліквідовували FPV-дронами.

Наразі українські підрозділи продовжують зачистку територій, де відбувалося висадження ворожих сил. За словами військових, ця атака стала однією з найбільш інтенсивних у регіоні за останній період, але ЗСУ утримують позиції та завдають противнику значних втрат.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області повідомило, що українці можуть втратити право на отримання пенсії вже з 2026 року, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районі Бєлгородського водосховища в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації після удару Сил оборони України по греблі.

Про це 27 жовтня повідомило видання The Moscow Times. За даними Федерального агентства водних ресурсів РФ, удари пошкодили донний водовипуск і обидва затвори конструкції, які відповідають за контроль рівня води. Унаслідок цього рівень води вже впав приблизно на метр.



