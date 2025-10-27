logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В якій російській області оголошено надзвичайний стан після удару ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

В якій російській області оголошено надзвичайний стан після удару ЗСУ

У Бєлгородській області РФ почалося затоплення після удару ЗСУ по греблі місцевого водосховища

27 жовтня 2025, 22:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У районі Бєлгородського водосховища в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації після удару Сил оборони України по греблі.

Надзвичайний стан в Бєлгородській області після удару ЗСУ

Надзвичайний стан в Бєлгородській області після удару ЗСУ

Про це 27 жовтня повідомило видання The Moscow Times.

За даними Федерального агентства водних ресурсів РФ, удари пошкодили донний водовипуск і обидва затвори конструкції, які відповідають за контроль рівня води. Унаслідок цього рівень води вже впав приблизно на метр.


В якій російській області оголошено надзвичайний стан після удару ЗСУ - фото 2

На оприлюднених OSINT-проєктом Dnipro Osint і моніторинговим каналом Exilenova+ кадрах видно, що через пробиту ділянку греблі почався витік, і прилегла територія поступово опиняється під водою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Розвідка Норвегії встановила, що Росія провела чергове випробування крилатої ракети “Буревісник”, яку у НАТО класифікують як Skyfall, з території арктичного архіпелагу Нова Земля.

Про це заявив глава норвезької розвідслужби віце-адмірал Нільс Андреас Стенсьонес у коментарі агентству Reuters. За його словами, підтверджено факт нового тестового пуску ракети великої дальності, однак деталі операції залишаються засекреченими. Архіпелаг Нова Земля — це стратегічно важливий район у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Територія включає два великі острови — Північний і Південний, розділені протокою Маточкін Шар, а також десятки дрібних островів. Загальна площа регіону перевищує 83 тисячі квадратних кілометрів, а довжина сягає 925 км.

Нова Земля входить до складу Архангельської області РФ і є закритою адміністративно-територіальною одиницею з центром у селищі Бєлушья Губа. У радянський період архіпелаг був місцем масштабних ядерних випробувань, наслідки яких і досі впливають на екологію регіону. Москва стверджує, що нині на території проводяться роботи з очищення від радіоактивних відходів.



Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/39075
