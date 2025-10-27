В какой российской области введено чрезвычайное положение после удара ВСУ

В районе Белгородского водохранилища в России объявили режим чрезвычайной ситуации после удара Сил обороны Украины по дамбе.
Чрезвычайное положение в Белгородской области после удара ВСУ
Об этом 27 октября сообщило издание The Moscow Times.
По данным Федерального агентства водных ресурсов РФ, удары повредили донный водовыпуск и оба затвора конструкции, отвечающие за контроль уровня воды. В результате уровень воды уже упал примерно на метр.
На обнародованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova кадрах видно, что из-за пробитого участка плотины началась утечка, и прилегающая территория постепенно оказывается под водой.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Разведка Норвегии установила, что Россия провела очередное испытание крылатой ракеты "Буревестник", которую в НАТО классифицируют как Skyfall, с территории арктического архипелага Новая Земля.
Об этом заявил глава норвежской разведслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсьонес в комментарии агентству Reuters. По его словам, подтвержден факт нового тестового пуска ракеты большой дальности, однако детали сделки остаются засекреченными. Архипелаг Новая Земля – это стратегически важный район в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Территория включает два больших острова — Северный и Южный, разделенные проливом Маточкин Слой, а также десятки мелких островов. Общая площадь региона превышает 83 тысячи квадратных километров, а протяженность достигает 925 км.
Новая Земля входит в состав Архангельской области РФ и является закрытой административно-территориальной единицей с центром в поселке Белушья Губа. В советский период архипелаг был местом масштабных ядерных испытаний, последствия которых до сих пор влияют на экологию региона. Москва утверждает, что сейчас на территории проводятся работы по очистке от радиоактивных отходов.
