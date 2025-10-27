В какой российской области введено чрезвычайное положение после удара ВСУ

В районе Белгородского водохранилища в России объявили режим чрезвычайной ситуации после удара Сил обороны Украины по дамбе.

Чрезвычайное положение в Белгородской области после удара ВСУ

Об этом 27 октября сообщило издание The Moscow Times.

По данным Федерального агентства водных ресурсов РФ, удары повредили донный водовыпуск и оба затвора конструкции, отвечающие за контроль уровня воды. В результате уровень воды уже упал примерно на метр.







На обнародованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova кадрах видно, что из-за пробитого участка плотины началась утечка, и прилегающая территория постепенно оказывается под водой.

