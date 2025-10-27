Звідки Росія здійснила пуск ракети «Буревісник» з ядерною боєголовкою

Розвідка Норвегії встановила, що Росія провела чергове випробування крилатої ракети “Буревісник”, яку у НАТО класифікують як Skyfall, з території арктичного архіпелагу Нова Земля.

Запуск ракети «Буревісник» з Нової Землі

Про це заявив глава норвезької розвідслужби віце-адмірал Нільс Андреас Стенсьонес у коментарі агентству Reuters. За його словами, підтверджено факт нового тестового пуску ракети великої дальності, однак деталі операції залишаються засекреченими.

Архіпелаг Нова Земля — це стратегічно важливий район у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Територія включає два великі острови — Північний і Південний, розділені протокою Маточкін Шар, а також десятки дрібних островів. Загальна площа регіону перевищує 83 тисячі квадратних кілометрів, а довжина сягає 925 км.

Нова Земля входить до складу Архангельської області РФ і є закритою адміністративно-територіальною одиницею з центром у селищі Бєлушья Губа. У радянський період архіпелаг був місцем масштабних ядерних випробувань, наслідки яких і досі впливають на екологію регіону. Москва стверджує, що нині на території проводяться роботи з очищення від радіоактивних відходів.

Раніше начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що 21 жовтня Росія нібито успішно протестувала “Буревісник”. Кремль позиціонує цю зброю як ракету необмеженої дальності, здатну нести ядерну боєголовку.

Випробування на Новій Землі вкотре підтверджує, що Москва продовжує розвивати ядерні програми в Арктиці, перетворюючи регіон на один із головних полігонів для випробування стратегічної зброї.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Покровськ і Мирноград — на межі оточення: українські військові тримають оборону під постійними атаками дронів