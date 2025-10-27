Откуда Россия осуществила пуск ракеты «Буревестник» с ядерной боеголовкой

Разведка Норвегии установила, что Россия провела очередное испытание крылатой ракеты "Буревестник", которую в НАТО классифицируют как Skyfall, с территории арктического архипелага Новая Земля.

Запуск ракеты «Буревестник» с Новой Земли

Об этом заявил глава норвежской разведслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсьонес в комментарии агентству Reuters. По его словам, подтвержден факт нового тестового пуска ракеты большой дальности, однако детали сделки остаются засекреченными.

Архипелаг Новая Земля – это стратегически важный район в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Территория включает два больших острова — Северный и Южный, разделенные проливом Маточкин Слой, а также десятки мелких островов. Общая площадь региона превышает 83 тысячи квадратных километров, а протяженность достигает 925 км.

Новая Земля входит в состав Архангельской области РФ и является закрытой административно-территориальной единицей с центром в поселке Белушья Губа. В советский период архипелаг был местом масштабных ядерных испытаний, последствия которых до сих пор влияют на экологию региона. Москва утверждает, что сейчас на территории проводятся работы по очистке от радиоактивных отходов.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что 21 октября Россия якобы успешно протестовала "Буревестник". Кремль позиционирует это оружие как ракету неограниченной дальности, способную нести ядерную боеголовку.

Испытания на Новой Земле в очередной раз подтверждают, что Москва продолжает развивать ядерные программы в Арктике, превращая регион в один из главных полигонов для испытания стратегического оружия.

