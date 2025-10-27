Які ділянки фронту на межі оточення

Станом на кінець жовтня ситуація на Донеччині різко загострилася — Покровськ і Мирноград фактично перебувають у дроновому кільці російських військ. За повідомленнями з передової, обидва міста щодня наближаються до ризику реального оточення.

Ситуація у Покровську та Мирнограду критична

За словами джерела, одного з найвідоміших українських операторів БПЛА, у районі Покровська та Мирнограда ворог завдає ударів без перерви, а на маршрутах евакуації лежать тіла українських бійців, яких неможливо забрати через “кілзону”. У самому місті вже загинули кілька українських пілотів, серед них — військові з різних бригад.

"У місті вже вбили купу пілотів. Як на півдні, так і на півночі. Бригади, що тримають Мирноград, можуть потрапити в оточення", — цитує військового депутатка Мар’яна Безугла.

Це повідомлення було написане безпосередньо з Покровська — міста, де, за офіційними заявами, нещодавно нібито "зачистили всі диверсійні групи". Насправді бої тривають і всередині міста, і на його околицях.

Росіяни вперше прорвалися в Покровськ у липні — тоді мережу облетіло відео, на якому окупанти розстрілюють авто українських військових просто на вулиці. Хоча Сили оборони згодом відбили місто, в серпні противник знову повернувся — цього разу з більшою силою і агресивнішими діями.

Сьогодні Покровськ і Мирноград залишаються одними з найгарячіших точок фронту — дрони противника працюють над кожним квадратним метром, а українські захисники утримують позиції, ризикуючи життям щодня.

