По состоянию на конец октября ситуация в Донецкой области резко обострилась — Покровск и Мирноград фактически находятся в дроновом кольце российских войск. По сообщениям с передовой, оба города каждый день приближаются к риску реального окружения.

Ситуация в Покровске и Мирнограде критическая

По словам источника, одного из самых известных украинских операторов БПЛА, в районе Покровска и Мирнограда враг наносит удары без перерыва, а на маршрутах эвакуации лежат тела украинских бойцов, которых невозможно забрать из-за "килзоны". В самом городе уже погибли несколько украинских пилотов, среди них военные из разных бригад.

"В городе уже убили кучу пилотов. Как на юге, так и на севере. Держащие Мирноград бригады могут попасть в окружение", — цитирует военного депутата Марьяна Безугла.

Это сообщение было написано непосредственно из Покровска – города, где, по официальным заявлениям, недавно якобы "зачистили все диверсионные группы". На самом деле бои продолжаются и внутри города, и в его окрестностях.

Россияне впервые прорвались в Покровск в июле — тогда сеть облетела видео, на котором оккупанты расстреливают авто украинских военных прямо на улице. Хотя Силы обороны впоследствии отразили город, в августе противник снова вернулся — на этот раз с большей силой и более агрессивными действиями.

Сегодня Покровск и Мирноград остаются одними из самых горячих точек фронта — дроны противника работают над каждым квадратным метром, а украинские защитники удерживают позиции, рискуя жизнью каждый день.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Tesla оказалась на "критическом этапе" развития, и если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет Илона Маску, он может уйти с должности генерального директора. Об этом говорится в письме главы совета директоров компании Робин Дэнголм, которое цитирует Business Insider.