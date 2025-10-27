logo

Какие участки фронта на грани окружения
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие участки фронта на грани окружения

Покровск и Мирноград — на грани оцепления: украинские военные держат оборону под постоянными атаками дронов

27 октября 2025, 20:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По состоянию на конец октября ситуация в Донецкой области резко обострилась — Покровск и Мирноград фактически находятся в дроновом кольце российских войск. По сообщениям с передовой, оба города каждый день приближаются к риску реального окружения.

Какие участки фронта на грани окружения

Ситуация в Покровске и Мирнограде критическая

По словам источника, одного из самых известных украинских операторов БПЛА, в районе Покровска и Мирнограда враг наносит удары без перерыва, а на маршрутах эвакуации лежат тела украинских бойцов, которых невозможно забрать из-за "килзоны". В самом городе уже погибли несколько украинских пилотов, среди них военные из разных бригад.

"В городе уже убили кучу пилотов. Как на юге, так и на севере. Держащие Мирноград бригады могут попасть в окружение", — цитирует военного депутата Марьяна Безугла.

Это сообщение было написано непосредственно из Покровска – города, где, по официальным заявлениям, недавно якобы "зачистили все диверсионные группы". На самом деле бои продолжаются и внутри города, и в его окрестностях.

Россияне впервые прорвались в Покровск в июле — тогда сеть облетела видео, на котором оккупанты расстреливают авто украинских военных прямо на улице. Хотя Силы обороны впоследствии отразили город, в августе противник снова вернулся — на этот раз с большей силой и более агрессивными действиями.

Сегодня Покровск и Мирноград остаются одними из самых горячих точек фронта — дроны противника работают над каждым квадратным метром, а украинские защитники удерживают позиции, рискуя жизнью каждый день.

Источник: https://t.me/marybezuhla/5207
