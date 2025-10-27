Ілон Маск шантажує власну компанію: що вимагає

Рубрики
Ткачова Марія
Компанія Tesla опинилася на "критичному етапі" розвитку, і якщо акціонери не схвалять новий компенсаційний пакет Ілону Маску, він може піти з посади генерального директора. Про це йдеться в листі голови ради директорів компанії Робін Денголм, який цитує Business Insider.
Маск хоче піти з Tesla
У зверненні зазначається, що на щорічних зборах акціонерів вирішуватиметься головне питання: чи готові інвестори підтримати Маска та мотивувати його надалі розвивати компанію як провідного постачальника автономних рішень і зробити Tesla найдорожчою корпорацією у світі.
За умовами запропонованої програми, Маск може отримати до $1 трлн компенсації протягом наступного десятиліття, якщо досягне низки амбітних цілей. Серед них — виробництво 1 мільйона роботів Optimus та зростання ринкової капіталізації Tesla до $8,5 трлн до 2035 року.
Обговорення пакета відбудеться на зборах акціонерів уже наступного тижня.