Німці масово купують бункери: до чого готуються
Німці масово купують бункери: до чого готуються

У Німеччині почали продавати «домашні бункери» для виживання під час атак

27 жовтня 2025, 17:58
Автор:
Ткачова Марія

У Німеччині з’явилися у продажу компактні укриття, придатні для автономного проживання щонайменше тиждень. Так звані "домашні бункери" можна придбати просто у відділі садових товарів.

Німці масово купують бункери: до чого готуються

Продаж укриттів в Германії

Всередині укриття площею 16 м² облаштовано чотири розкладні ліжка, туалет, душ, мінікухню та спеціальний "екран-вікно", який імітує краєвид. Освітлення можна регулювати — змінювати яскравість і колір, щоб створити комфортні умови навіть під землею.

Конструкція виготовлена зі сталевого бетону з товщиною стін до 20 см. За словами винахідника, бункер витримує удари дронів, мін та ракет, а якщо його розмістити на кілька метрів під землею — може навіть захистити від наслідків ядерного вибуху (крім епіцентру).

Виготовлення укриття займає близько 70 днів. Стандартна версія коштує приблизно 50 тисяч євро (близько 2,5 млн грн), а повністю обладнаний варіант — до 150 тисяч євро (понад 7,3 млн грн).

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Найбільше під скорочення професій потраплять представники канцелярських і рутинних спеціальностей, де роботу легше автоматизувати.
Зокрема, серед тих, хто може зникнути з ринку праці вже за кілька років — банківські касири, клерки з обробки даних, працівники поштових служб, квиткові оператори та інші фахівці, чия діяльність заснована на повторюваних діях і роботі з документацією.

Водночас експерти McKinsey наголошують: технології не лише забирають робочі місця, а й створюють нові можливості — для тих, хто готовий вчитися. Майбутній ринок праці вимагатиме поєднання аналітичних здібностей, креативності, логічного мислення, адаптивності та постійного саморозвитку.



Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/schutz-vor-krieg-so-viel-kostet-deutschlands-erster-baumarkt-bunker-68f9ea4a59e2e09750708fd8?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.village.com.ua%2F
