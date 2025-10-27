Німці масово купують бункери: до чого готуються

У Німеччині з’явилися у продажу компактні укриття, придатні для автономного проживання щонайменше тиждень. Так звані "домашні бункери" можна придбати просто у відділі садових товарів.

Продаж укриттів в Германії

Всередині укриття площею 16 м² облаштовано чотири розкладні ліжка, туалет, душ, мінікухню та спеціальний "екран-вікно", який імітує краєвид. Освітлення можна регулювати — змінювати яскравість і колір, щоб створити комфортні умови навіть під землею.

Конструкція виготовлена зі сталевого бетону з товщиною стін до 20 см. За словами винахідника, бункер витримує удари дронів, мін та ракет, а якщо його розмістити на кілька метрів під землею — може навіть захистити від наслідків ядерного вибуху (крім епіцентру).

Виготовлення укриття займає близько 70 днів. Стандартна версія коштує приблизно 50 тисяч євро (близько 2,5 млн грн), а повністю обладнаний варіант — до 150 тисяч євро (понад 7,3 млн грн).

