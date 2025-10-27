logo

Немцы массово покупают бункеры: к чему готовятся
НОВОСТИ

Немцы массово покупают бункеры: к чему готовятся

В Германии начали продавать «домашние бункеры» для выживания во время атак

27 октября 2025, 17:58
Автор:
Ткачова Марія

В Германии появились в продаже компактные укрытия, пригодные для автономного проживания не менее недели. Так называемые домашние бункеры можно приобрести прямо в отделе садовых товаров.

Немцы массово покупают бункеры: к чему готовятся

Продажа укрытий в Германии

Внутри укрытия площадью 16 м² обустроены четыре раскладных кровати, туалет, душ, миникухня и специальный "экран-окно", имитирующий пейзаж. Освещение можно регулировать – изменять яркость и цвет, чтобы создать комфортные условия даже под землей.

Конструкция изготовлена из стального бетона с толщиной стен до 20 см. По словам изобретателя, бункер выдерживает удары дронов, мин и ракет, а если его разместить на несколько метров под землей, может даже защитить от последствий ядерного взрыва (кроме эпицентра).

Изготовление укрытия занимает около 70 дней. Стандартная версия стоит примерно 50 тысяч евро (около 2,5 млн грн), а полностью оборудованный вариант – до 150 тысяч евро (свыше 7,3 млн грн).

Источник: https://www.bild.de/politik/inland/schutz-vor-krieg-so-viel-kostet-deutschlands-erster-baumarkt-bunker-68f9ea4a59e2e09750708fd8?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.village.com.ua%2F
