Илон Маск шантажирует собственную компанию: что требует

Компания Tesla оказалась на "критическом этапе" развития, и если акционеры не одобрят новый компенсационный пакет Илона Маска, он может уйти с поста генерального директора. Об этом говорится в письме главы совета директоров компании Робин Дэнголм, которое цитирует Business Insider.

Маск хочет уйти с Tesla

В обращении отмечается, что на ежегодном собрании акционеров будет решаться главный вопрос: готовы ли инвесторы поддержать Маска и мотивировать его в дальнейшем развивать компанию как ведущего поставщика автономных решений и сделать Tesla самой дорогой корпорацией в мире.

По условиям предложенной программы, Маск может получить до $1 трлн компенсации в течение следующего десятилетия, если достигнет ряда амбициозных целей. Среди них – производство 1 миллиона роботов Optimus и рост рыночной капитализации Tesla до $8,5 трлн к 2035 году.

Обсуждение пакета состоится на собрании акционеров уже на следующей неделе.

