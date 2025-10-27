Где произошла одна из самых адских атак россиян

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинские защитники успешно остановили масштабную атаку российских войск вблизи Доброполья, где враг задействовал 29 единиц бронетехники. Об этом сообщили бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".
Атака россиян под Добропольем
По их данным, оккупанты пытались прорвать оборону на Очеретинском направлении и захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. Бой длился более шести часов и завершился полным поражением российских штурмовых групп.
Во время отражения атаки украинские воины уничтожили 15 единиц вражеской техники, в том числе два танка, 12 бронемашин и один легковой автомобиль. Пехоту противника, десантировавшуюся по технике, ликвидировали FPV-дронами.
В настоящее время украинские подразделения продолжают зачистку территорий, где происходила высадка вражеских сил. По словам военных, эта атака стала одной из наиболее интенсивных в регионе за последний период, но ВСУ удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.