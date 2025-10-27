Украинские защитники успешно остановили масштабную атаку российских войск вблизи Доброполья, где враг задействовал 29 единиц бронетехники. Об этом сообщили бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".

Атака россиян под Добропольем

По их данным, оккупанты пытались прорвать оборону на Очеретинском направлении и захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. Бой длился более шести часов и завершился полным поражением российских штурмовых групп.

Во время отражения атаки украинские воины уничтожили 15 единиц вражеской техники, в том числе два танка, 12 бронемашин и один легковой автомобиль. Пехоту противника, десантировавшуюся по технике, ликвидировали FPV-дронами.

В настоящее время украинские подразделения продолжают зачистку территорий, где происходила высадка вражеских сил. По словам военных, эта атака стала одной из наиболее интенсивных в регионе за последний период, но ВСУ удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило, что украинцы могут потерять право на получение пенсии уже с 2026 года, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.





Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе Белгородского водохранилища в России объявили режим чрезвычайной ситуации после удара сил обороны Украины по плотине.





Об этом 27 октября сообщило издание The Moscow Times. По данным Федерального агентства водных ресурсов РФ, удары повредили донный водовыпуск и оба затвора конструкции, отвечающие за контроль уровня воды. В результате уровень воды уже упал примерно на метр.

