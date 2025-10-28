В Украине могут начать посылать больше повесток, если базу "Резерв" объединят с налоговыми реестрами и реестром избирателей. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу".

Мобилизация в Украине усилится

По его словам, после такого объединения территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат значительно более полную базу данных, что позволит выявить больше подлежащих мобилизации лиц. Однако главной проблемой остается поиск людей, не находящихся по месту регистрации или имеющих законные основания для отсрочки.

"Кто-то уехал за границу, кто-то имеет бронирование, кто-то инвалидность. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно", — пояснил Горбенко.

Он подчеркнул, что именно на этом этапе система мобилизации требует не только технического усовершенствования, но и кадрового усиления. По мнению депутата, эффективность работы ТЦК можно повысить, привлекая в их состав демобилизованных военных, уже имеющих боевой опыт и лучше понимающих потребности армии.

"Мобилизация как происходила, так и будет происходить. Но для ее улучшения следует расширять штат ТЦК — и это нужно делать именно за счет уже вернувшихся с фронта", — отметил он.

Таким образом, нардеп ожидает, что после полной интеграции баз данных ТЦК сможет более точно определять круг лиц, подлежащих мобилизации, а это неизбежно приведет к увеличению количества повесток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские защитники успешно остановили масштабную атаку российских войск вблизи Доброполья, где враг задействовал 29 единиц бронетехники. Об этом сообщили бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".