logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Каким образом в Украине увеличится количество повесток
commentss НОВОСТИ Все новости

Каким образом в Украине увеличится количество повесток

В Украине может возрасти количество повесток: ТЦК получит полную базу данных граждан - нардеп

28 октября 2025, 13:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине могут начать посылать больше повесток, если базу "Резерв" объединят с налоговыми реестрами и реестром избирателей. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу".

Каким образом в Украине увеличится количество повесток

Мобилизация в Украине усилится

По его словам, после такого объединения территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат значительно более полную базу данных, что позволит выявить больше подлежащих мобилизации лиц. Однако главной проблемой остается поиск людей, не находящихся по месту регистрации или имеющих законные основания для отсрочки.

"Кто-то уехал за границу, кто-то имеет бронирование, кто-то инвалидность. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно", — пояснил Горбенко.

Он подчеркнул, что именно на этом этапе система мобилизации требует не только технического усовершенствования, но и кадрового усиления. По мнению депутата, эффективность работы ТЦК можно повысить, привлекая в их состав демобилизованных военных, уже имеющих боевой опыт и лучше понимающих потребности армии.

"Мобилизация как происходила, так и будет происходить. Но для ее улучшения следует расширять штат ТЦК — и это нужно делать именно за счет уже вернувшихся с фронта", — отметил он.

Таким образом, нардеп ожидает, что после полной интеграции баз данных ТЦК сможет более точно определять круг лиц, подлежащих мобилизации, а это неизбежно приведет к увеличению количества повесток.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские защитники успешно остановили масштабную атаку российских войск вблизи Доброполья, где враг задействовал 29 единиц бронетехники. Об этом сообщили бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-28/5924076-treba-zhorstkishe-karati-za-szch-nardep-pro-busifikatsiyu-khabari-v-ttsk-i-zarplati-v-zsu#povistok-bude-bilse
Теги:

Новости

Все новости