Пограничники переправили более 120 человек в Польшу – им объявили подозрения

Пятеро военнослужащих Волынского пограничного отряда оказались под следствием за систематическое содействие незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу. По данным следователей, они в течение нескольких месяцев не осуществляли надлежащую проверку документов на одном из направлений пропуска, что позволило более 120 мужчинам беспрепятственно покинуть Украину в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора – именно его процессуальное руководство обеспечило уведомление о подозрении всем фигурантам.

Пятеро военных Волынского отряда системно пропускали уклоняющихся от службы без проверок

Следствие установило, что с октября 2023 по январь 2024 подозреваемые фактически игнорировали процедуры контроля, благодаря чему сотни людей получили возможность незаконно выехать в Польшу. Правоохранители считают, что такие действия не только взорвали систему пограничной безопасности, но и создали угрозу национальной обороноспособности во время войны. Пятерым военнослужащим объявлены подозрения по ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 419 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

