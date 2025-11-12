logo_ukra

Чоловіків вивозили до Польщі на полицях для ковдр і багажу
Чоловіків вивозили до Польщі на полицях для ковдр і багажу

Двоє літніх чоловіків організували злочинну схему – за 11 тисяч доларів допомагали ухилянтам перетинати кордон у схованках в потягах.

12 листопада 2025, 20:00
Двоє чоловіків похилого віку організували злочинну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Вони допомагали ухилянтам втекти до Польщі, ховаючи їх у вузьких нішах для зберігання ковдр і багажу у пасажирських потягах. За таку "послугу" брали 11 тисяч доларів США.

Чоловіків вивозили до Польщі на полицях для ковдр і багажу

"Зайцем" на найвищій полиці

Як повідомила Державна прикордонна служба України, "клієнтів" зловмисники шукали через знайомих і перевірені контакти. Перед поїздкою кожному давали інструкції – як залізти в схованку, що робити під час митного контролю й як уникати підозри.

Під час однієї з перевірок прикордонники спільно з Нацполіцією виявили чоловіка, який переховувався у ніші для ковдр у вагоні потяга, що прямував до Польщі. Після цього правоохоронці вийшли на організаторів і затримали їх.

Про викриття схеми повідомила Державна прикордонна служба. Обом фігурантам повідомлено про підозру, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі" раніше, в Україні готують масштабну реформу системи військового обліку – територіальні центри комплектування (ТЦК) планують замінити на сучасні офіси військового сервісу. Ключовою складовою реформи стане впровадження штучного інтелекту, який братиме участь у прийнятті частини рішень, зокрема щодо надання відстрочок від мобілізації. Алгоритми зможуть автоматично перевіряти інформацію у державних реєстрах і базах даних, аналізувати правові підстави та приймати рішення без людського втручання. Наприклад, якщо особа має право на відстрочку, їй потрібно буде лише подати документи через систему “єдиного вікна” або електронний кабінет – далі штучний інтелект самостійно обробить заявку, і результат громадянин отримає у додатку або через SMS. Це дозволить уникнути черг, бюрократії та людського фактору при ухваленні рішень.



