Чоловіків вивозили до Польщі на полицях для ковдр і багажу

Двоє чоловіків похилого віку організували злочинну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Вони допомагали ухилянтам втекти до Польщі, ховаючи їх у вузьких нішах для зберігання ковдр і багажу у пасажирських потягах. За таку "послугу" брали 11 тисяч доларів США.

"Зайцем" на найвищій полиці

Як повідомила Державна прикордонна служба України, "клієнтів" зловмисники шукали через знайомих і перевірені контакти. Перед поїздкою кожному давали інструкції – як залізти в схованку, що робити під час митного контролю й як уникати підозри.

Під час однієї з перевірок прикордонники спільно з Нацполіцією виявили чоловіка, який переховувався у ніші для ковдр у вагоні потяга, що прямував до Польщі. Після цього правоохоронці вийшли на організаторів і затримали їх.

Про викриття схеми повідомила Державна прикордонна служба. Обом фігурантам повідомлено про підозру, досудове розслідування триває.

