ТЦК замінять роботи: штучний інтелект вирішуватиме, кого мобілізувати

В Україні готують масштабну реформу системи військового обліку – територіальні центри комплектування (ТЦК) планують замінити на сучасні офіси військового сервісу. Про це повідомляє видання “Телеграф”, посилаючись на розробника нової моделі органів військового місцевого управління Миколу Журавльова. За його словами, нова структура має зробити процеси прозорішими, швидшими та зручнішими для громадян. Ключовою складовою реформи стане впровадження штучного інтелекту, який братиме участь у прийнятті частини рішень, зокрема щодо надання відстрочок від мобілізації.

ТЦК незабаром зникнуть - ким їх замінять

Алгоритми зможуть автоматично перевіряти інформацію у державних реєстрах і базах даних, аналізувати правові підстави та приймати рішення без людського втручання. Наприклад, якщо особа має право на відстрочку, їй потрібно буде лише подати документи через систему “єдиного вікна” або електронний кабінет – далі штучний інтелект самостійно обробить заявку, і результат громадянин отримає у додатку або через SMS. Це дозволить уникнути черг, бюрократії та людського фактору при ухваленні рішень.



Як пояснює Журавльов, офіси військового сервісу надаватимуть чітко визначений перелік послуг із прозорими строками виконання. Зокрема, якщо громадянину потрібно отримати документи з архіву Міноборони – наприклад, підтвердження проходження служби або дані про військово-облікову спеціальність – на обробку такого запиту відводитиметься до десяти днів. У перспективі система має повністю цифровізувати військовий облік, зробивши його зручним, сервісним і максимально автоматизованим.



