Поведінка працівників ТЦК уже "за межею": що сталося з нардепом в Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Поведінка працівників ТЦК уже "за межею": що сталося з нардепом в Києві

Народний депутат Разумков перевірив один з блокпостів ТЦК в Києві: що розповів

7 листопада 2025, 16:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів. 

Поведінка працівників ТЦК уже "за межею": що сталося з нардепом в Києві

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що будуть розбиратися на Тимчасовій слідчій комісії.

Нардеп розповів, що часто з'являються історії про свавілля Територіальних центрів комплектування. Частину таких випадків, за словами нардепа, розглядають на засіданнях Тимчасової слідчої комісії, але щоразу представники ТЦК звітують, що “все законно і правильно”.

Народний депутат розповів, що сьогодні сам переконався, як це “законно” виглядає в реальності. Пояснив, що на вулиці Борщагівській четвертий день поспіль стоїть мобільний блокпост — у годину пік створюють затори, коли люди їдуть на роботу. Разумков підійшов, щоб поставити запитання, показав посвідчення. Люди у формі, за словами політика, відмовляються представлятися, не мають жодних документів, які б дозволяли їм стояти там. На всі запитання одна відповідь: “їдьте в центральний ТЦК”.

“Такої хамської поведінки я не бачив давно. І якщо так вони спілкуються з народним депутатом, як тоді поводяться з людьми, яких просто хапають на вулиці, порушуючи закон? Це вже не про мобілізацію. Це сором, безкарність і нова каста недоторканних, яку створила влада і яким дозволили все, навіть зневажати закон і права громадян!”, — зазначив народний депутат.

Політик наголосив, що за це беззаконня має бути відповідальність. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про інцидент в ТЦК у Дніпропетровській області. 




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4501
