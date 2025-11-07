logo

Главная Новости Общество Скандалы Поведение работников ТЦК уже "за гранью": что произошло с нардепом в Киеве
Поведение работников ТЦК уже "за гранью": что произошло с нардепом в Киеве

Народный депутат Разумков проверил один из блокпостов ТЦК в Киеве: что рассказал

7 ноября 2025, 16:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.

Поведение работников ТЦК уже "за гранью": что произошло с нардепом в Киеве

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться на Временной следственной комиссии.

Нардеп рассказал, что часто появляются истории о произволе Территориальных центров комплектования. Часть таких случаев, по словам нардепа, рассматривают на заседаниях Временной следственной комиссии, но каждый раз представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно".

Народный депутат рассказал, что сегодня сам убедился, как это "законно" выглядит в реальности. Объяснил, что на улице Борщаговской четвертый день стоит мобильный блокпост — в час пик создают пробки, когда люди едут на работу. Разумков подошел, чтобы задать вопрос, показал удостоверение. Люди в форме, по словам политика, отказываются представляться, не имеют никаких документов, позволяющих им стоять там. На все вопросы один ответ: "езжайте в центральный ТЦК".

"Такого хамского поведения я не видел давно. И если так они общаются с народным депутатом, как тогда обращаются с людьми, которых просто хватают на улице, нарушая закон? Это уже не о мобилизации. Это стыд, безнаказанность и новая каста неприкосновенных, которую создала власть и которым позволили все, даже презирать закон и права граждан!”, — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что за этот беспредел должна быть ответственность.

Напомним: портал "Комментарии" писал об инциденте в ТЦК в Днепропетровской области.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4501
