Шокуюча ситуація в ТЦК: у терцентрі пояснили, чому чоловік стікав кров'ю

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В одному з ТЦК стався черговий інцидент. На відео, яке поширювалося в мережі інтернет, чоловік лежав на підлозі в крові.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що у соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких видно, що цивільний чоловік стікає кров’ю.
Зазначили, що чоловік пройшов ВЛК та отримав висновок. Далі громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. У терцентрі повідомили, що на місце події негайно викликали швидку допомогу, було надано домедичну допомогу. Чоловіка доставили до лікарні.
Також у терцентрі нагадали, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вівторок, 4 листопада, в мережі інтернет з'явилося відео силової мобілізації в Києві. В описі зазначається, що працівники ТЦК мобілізували вчителя.
У терцентрі пояснили, що час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти. За це його затримали правоохоронці.