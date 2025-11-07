logo_ukra

Шокуюча ситуація в ТЦК: у терцентрі пояснили, чому чоловік стікав кров'ю
commentss НОВИНИ Всі новини

Шокуюча ситуація в ТЦК: у терцентрі пояснили, чому чоловік стікав кров'ю

Що сталося в одному з ТЦК Дніпропетровської області: офіційний коментар терцентру

7 листопада 2025, 15:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В одному з ТЦК стався черговий інцидент. На відео, яке поширювалося в мережі інтернет, чоловік лежав на підлозі в крові. 

Шокуюча ситуація в ТЦК: у терцентрі пояснили, чому чоловік стікав кров'ю

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що у соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких видно, що цивільний чоловік стікає кров’ю.

“З метою уникнення можливих спекуляцій та поширення неперевіреної та тенденційної інформації повідомляємо, що близько 00 годин 00 хвилин 07.11.2025 військовозобов’язаного громадянина було доставлено до лікарні для проходження військово-лікарської комісії”, — пояснили у терцентрі.

Зазначили, що чоловік пройшов ВЛК та отримав висновок. Далі громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. У терцентрі повідомили, що на місце події негайно викликали швидку допомогу, було надано домедичну допомогу. Чоловіка доставили до лікарні.

“Закликаємо авторів дописів у соціальних мережах утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень”, — йдеться в офіційному зверненні Дніпропетровського ТЦК. 

Також у терцентрі нагадали, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина. 

“Військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства”, — підкреслили в ТЦК. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вівторок, 4 листопада, в мережі інтернет з'явилося відео силової мобілізації в Києві. В описі зазначається, що працівники ТЦК мобілізували вчителя. 

У терцентрі пояснили, що час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти. За це його затримали правоохоронці.



Джерело: https://www.facebook.com/dniprootcksp/posts/pfbid0ccw7KqA9GLVhM9o95DnaqBDrwnw52BEmBndqh78FUmDhdUmW51t4eZXU1BsL48BMl?locale=uk_UA
