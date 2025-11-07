Шокирующая ситуация в ТЦК: в терцентре объяснили, почему мужчина истекал кровью

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В одном из ТЦК произошел очередной инцидент. На видео, которое распространялось в интернете, мужчина лежал на полу в крови.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Днепропетровском ТЦК сообщили, что в социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых видно, что гражданский мужчина истекает кровью.
Мужчина прошел ВЛК и получил вывод. Далее гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. В терцентре сообщили, что на место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, была оказана медицинская помощь. Мужчину доставили в больницу.
Также в терцентре напомнили, что защита независимости и территориальной целостности Украины — это конституционная обязанность каждого гражданина.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 4 ноября, в сети интернет появилось видео силовой мобилизации в Киеве. В описании говорится, что работники ТЦК мобилизовали учителя.
В терцентре объяснили, что время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался скрыться. За это его задержали правоохранители.