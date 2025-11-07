Шокирующая ситуация в ТЦК: в терцентре объяснили, почему мужчина истекал кровью

В одном из ТЦК произошел очередной инцидент. На видео, которое распространялось в интернете, мужчина лежал на полу в крови.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Днепропетровском ТЦК сообщили, что в социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых видно, что гражданский мужчина истекает кровью.

"Во избежание возможных спекуляций и распространения непроверенной и тенденциозной информации сообщаем, что около 00 часов 00 минут 07.11.2025 военнообязанный гражданин был доставлен в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии", — пояснили в терцентре.

Мужчина прошел ВЛК и получил вывод. Далее гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. В терцентре сообщили, что на место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, была оказана медицинская помощь. Мужчину доставили в больницу.

"Призываем авторов сообщений в социальных сетях воздержаться от преждевременных необоснованных выводов и предположений", — говорится в официальном обращении Днепропетровского ТЦК.

Также в терцентре напомнили, что защита независимости и территориальной целостности Украины — это конституционная обязанность каждого гражданина.

"Военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 4 ноября, в сети интернет появилось видео силовой мобилизации в Киеве. В описании говорится, что работники ТЦК мобилизовали учителя.

В терцентре объяснили, что время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался скрыться. За это его задержали правоохранители.