ТЦК заменят роботы: искусственный интеллект будет решать, кого мобилизовать

В Украине готовят масштабную реформу системы военного учета – территориальные центры комплектования (ТЦК) планируют заменить современными офисами военного сервиса. Об этом сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на разработчика новой модели органов военного местного управления Николая Журавлева. По его словам, новая структура должна сделать процессы более прозрачными, более быстрыми и удобными для граждан. Ключевой составляющей реформы станет внедрение искусственного интеллекта, участвующего в принятии части решений, в частности, по предоставлению отсрочок от мобилизации.

ТЦК скоро исчезнут - кем их заменят

Алгоритмы могут автоматически проверять информацию в государственных реестрах и базах данных, анализировать правовые основания и принимать решения без человеческого вмешательства. К примеру, если лицо имеет право на отсрочку, ему нужно будет только подать документы через систему "единого окна" или электронный кабинет — дальше искусственный интеллект самостоятельно обработает заявку, и результат гражданин получит в приложении или через SMS. Это позволит избежать очередей, бюрократии и человеческого фактора при принятии решений.



Как объясняет Журавлев, офисы военного сервиса будут предоставлять четко определенный список услуг с прозрачными сроками исполнения. В частности, если гражданину нужно получить документы из архива Минобороны – например подтверждение прохождения службы или данные о военно-учетной специальности – на обработку такого запроса будет отводиться до десяти дней. В перспективе система должна полностью цифровизировать военный учет, сделав его удобным, сервисным и максимально автоматизированным.



