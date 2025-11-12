logo

Мужчин вывозили в Польшу на полках для одеял и багажа

Двое пожилых мужчин организовали преступную схему – за 11 тысяч долларов помогали мужчинам пересекать границу в тайниках поездов.

12 ноября 2025, 20:00
Двое пожилых людей организовали преступную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. Они помогали уклоняющимся от службы бежать в Польшу, пряча их в узких нишах для хранения одеял и багажа в пассажирских поездах. За такую "услугу" брали 11 тысяч долларов США.

Мужчин вывозили в Польшу на полках для одеял и багажа

"Зайцем" на самой высокой полке

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, "клиентов" злоумышленники искали через знакомых и проверенные контакты. Перед поездкой каждому давали инструкции – как залезть в тайник, что делать во время таможенного контроля и как избегать подозрений.

Во время одной из проверок пограничники совместно с Нацполицией обнаружили мужчину, который скрывался в нише для одеял в поезде, направлявшемся в Польшу. После этого стражи порядка вышли на организаторов и задержали их.

О разоблачении схемы сообщила Государственная пограничная служба. Обеим фигурантам доложено о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине готовят масштабную реформу системы военного учета – территориальные центры комплектования (ТЦК) планируют заменить современными офисами военного сервиса. Ключевой составляющей реформы станет внедрение искусственного интеллекта, участвующего в принятии части решений, в частности, по предоставлению отсрочок от мобилизации. Алгоритмы могут автоматически проверять информацию в государственных реестрах и базах данных, анализировать правовые основания и принимать решения без человеческого вмешательства. К примеру, если лицо имеет право на отсрочку, ему нужно будет только подать документы через систему "единого окна" или электронный кабинет — дальше искусственный интеллект самостоятельно обработает заявку, и результат гражданин получит в приложении или через SMS. Это позволит избежать очередей, бюрократии и человеческого фактора при принятии решений.



