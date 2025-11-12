Мобілізація безхатьків в Україні: адвокатка відреагувала на ситуацію

Тема мобілізації безхатьків призвела до бурхливої реакції у суспільстві, однак, за словами юристів, жодної “особливої” правової колізії тут немає. Адвокатка Тетяна Козаченко пояснила, що всі громадяни України мають однакові обов’язки перед державою незалежно від соціального статусу чи наявності житла.

Мобілізація безхатьків в Україні. Фото з відкритих джерел

Тетяна Козаченко в ефірі Новини.LIVE зауважила, що питання мобілізації безхатьків є радше емоційним, ніж юридичним.

"Незрозуміло, чи є взагалі юридична проблема в цьому. Ми чуємо різні коментарі від представників ТЦК, які звучать як виправдання. Але насправді юридичної проблеми не існує. Яким чином особи без постійного місця проживання мають привілеї порівняно з іншими громадянами відповідно до Конституції України? Не мають", — заявила адвокатка.

Правозахисниця підкреслила, що мобілізація проводиться згідно із законодавством, і всі процедури є однаковими для кожного. За словами юристки, навіть люди без постійного місця проживання мають право і можливість служити, якщо відповідають вимогам мобілізації та визнаються придатними до служби.

"Я знаю випадки, коли люди навіть не знали, чим займатися, пішли воювати й більше не хочуть повертатися до своїх професій чи до іншого способу життя, тому що вони знайшли власну реалізацію, вони знайшли власну родину", — додає адвокатка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що ТЦК все частіше привозять безхатьків, що створює додаткові ризики.

Також "Коментарі" писали, що військовий Максим Жорін розкритикував підхід до мобілізації безхатьків.