Підполковник ЗСУ Максим Жорін, який служить у 3-му армійському корпусі, різко розкритикував підхід до комплектування підрозділів під час мобілізації. У дописі він заявив, що до війська надходять переважно безхатченки, люди похилого віку та хворі, що істотно погіршує якість особового складу й підриває бойову готовність.

Максим Жорін про мобілізацію

Жорін підкреслив: кількісно з рф Україна конкурувати не може — тому ключова ставка повинна бути на технологічну, добре підготовлену армію. Однак, за його словами, ці слова втрачають сенс, якщо поповнювати підрозділи тими, хто фізично й психологічно не в змозі пройти навчання.

Офіцер також закликав до справедливості у проведенні мобілізації: за його оцінкою, нинішня практика далека від того, щоб бути чесною та ефективною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Португалія ухвалила рішення позбавити тимчасового захисту білоруських громадян, які прибули з України після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними португальського Управління з питань інтеграції та міграції (AIMA), білорусам, які перебували на території країни під цим статусом, надано 20 днів для добровільного виїзду. Якщо вони не залишать Португалію у встановлений термін, влада може ухвалити рішення про депортацію. Деякі білоруські біженці розповідають, що покинули країну ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка та побоюються переслідувань у разі повернення.





Петро Андрющенко прокоментував це рішення, наголосивши, що "боротися з режимом Лукашенка треба у Мінську, а не в Лісабоні". За його словами, "не настільки комфортно, але на те вона й боротьба".

